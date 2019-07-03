【市前重點睇】港匯續強　金價抽升

●美匯指數反覆企96.72，離岸人民幣(CNH)低見6.8881，港匯升至7.798，圓匯漲至107.82，歐元考驗1.129關，英鎊跌至1.2596。金價曾飆至1,436美元。油價急挫逾4%，布油低見62.22美元，紐油瀉至56.55美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報26,786點，升69點或0.26%；標指收報2,973點，升8點或0.29%，連升4日，並連續兩日創收市新高；納指收報8,109點，升17點或0.22%，距離歷史新高僅餘不到1%。 https://bit.ly/2KUBIY5



-美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅表示，如果國會通過美墨加協議，而聯儲局落實減息，相信美股道指能夠升至3萬點。



●港股ADR指數收報28,798點，跌76點。



●美國10年期國債孳息率失守2厘水平，跌5點子，報1.974厘。



●美國總統特朗普公布，將提名Judy Shelton和Christopher Waller兩人擔任聯儲局理事。



●比特幣急漲逾2%，重上一萬美元關。



●紐約期油收報每桶56.25美元，跌2.84美元或4.81%；布蘭特期油收報每桶62.4美元，跌2.66美元或4.09%。



-石油輸出國組織(OPEC)及其包括俄羅斯在內的盟國取得共識，將延長減產協議至2020年3月。



●紐約期金收報每安士1,408美元，升18.7美元或1.4%。



●英國富時100指數收報7,559點，升61點或0.82%；法國CAC指數收報5,576點，升8點或0.16%；德國DAX指數收報12,526點，升5點或0.04%。 https://bit.ly/2FOnNPc



●歐央行行長德拉吉的任期將於今年10月屆滿，外媒報道指，歐盟成員國已決定支持現任國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德，接任歐央行行長，並將於數月內宣布正式的提名。



●歐盟周二(2日)表示，願與美國就飛機製造商補貼爭議進行談判，前提是沒有預設條件，而且要公平。



●傳沙特阿拉伯重啟石油巨頭沙特阿美的新股上市籌備工作。



●南岸集團延發業績及年報，股份停牌。 https://bit.ly/2XL4XCS



●蔡志明申剔出被告名單，康宏反對。 https://bit.ly/2XL3ts8



●9非執董全「出局」，東方明珠未符上市規則。 https://bit.ly/2Xl6OyJ



●5月份香港零售銷貨值挫1.3%，連跌4個月。



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