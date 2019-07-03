【股民熱話】7月美國會減息？港股能上三萬點？

踏入7月份，投資者最關心的其中一個話題，乃美國聯儲局是否真的會在7月份減息。參考最新美國利率期貨的顯示，7月31日會議減息的機會率是100%，其中78.6%可能性會減四分一厘，21.4%可能性會減半厘。



到底聯儲局會否一如市場預期作出減息行動，不妨等着瞧。明眼人都知道，美國總統特朗普急須要聯儲局作出減息，以配合其競選連任的攻勢。到底聯儲局如何判斷美國經濟數據，會否順從政治要求，無疑是聯儲局中立性和美國貨幣政策制度的一個考驗。



若7月聯儲局不減息，下一個會期在9月18日，則美國股市回吐的機會甚大，從而打擊港股氣氛。如預期7月聯儲局減息，又會出現咩情景？當然，息率敏感的股份可以受惠，如地產股，負債較高的內房股潛力亦不容低估。



個股可以留意碧桂園(02007)及龍湖集團(00960)，其中碧桂園股價近期在11.5至12元水平現承接，可小注跟進，博月底議息前上衝13元關，穿11元止蝕；至於龍湖股價亦在29至30元水平行咗兩個星期，似乎亦在醞釀突破，冇畏高可以喺30元邊小試牛刀，博上33元，穿28.5元止蝕。



此外，高息股的避險能力將會獲得進一步鞏固，維持大漲小回格局，一眾房地產信託基金如領展房產(00823)、另公用類股如中華煤氣(00003)、公用兼地產概念的港鐵公司(00066)，股價可保持反覆向上格局。



至於恒指走勢，暫看6月下旬恒指成功考驗28,000點承接，相信7月美國議息前，有機會反覆向29,000至30,000點水平推進。不過，正因為炒減息已有一段時間，不排除真正減息後對股市的刺激作用不會太長久，即7月份恒指或會見第三季的高點，故這兩、三周，缸邊友要好好把握炒作機會了！



東方產經專欄作者帥哥



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