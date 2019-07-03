亞洲股市：日股跌逾50點　韓澳股靠穩

亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段跌68點或0.3%，至21,685點。



板塊方面，能源股挫近3%，地產及原材料股齊跌逾1%，金融股跌0.6%。個股中，三井造船跌3.3%，日本製鋼所跌逾2%，日產汽車跌1.3%。



時裝集團UNIQLO及GU母企迅銷抽升逾3%。公司早前公布6月銷售額增長27%。



鞋類連鎖店ABC-Mart升逾1%。公司6月同店銷售額按年增5.5%。



韓國將2019年GDP增長預測由2.6%至2.7%，下調到2.4%至2.5%。南韓首爾綜合指數微升1點或0.09%，報2,123點。韓亞航空漲3%，而三星電子跌0.2%，東洋製管亦跌2%。



澳洲悉尼普通股指數升9點或0.1%，報6,750點。板塊方面，公用事業股升0.9%，資訊技術及原材料股同升0.6%。個股中，西非資源、Resolute礦業及Horizon oil全線揚升4%。



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