【即市分析】港股仍有上升動力　淡友暫宜忍手

東方產經專欄作者HS哥：投資者對中美貿易戰憂慮下降，港股周初跟隨外圍反彈，但去到6月初至今的上升通過頂部近兩萬九前就無乜力水，咁究竟仲有冇力再上？



講真，今轉港股彈上去都叫做有成交支持，所以可以彈到幾多真係幾難講。不過，大家唔好忘記，美國年內都仲講緊減息，而澳洲及新西蘭等商品國家央行早前已先行減息，多少反映外圍經濟環境唔多正路，再計埋香港陷政治困局，所以如果要博，建議一係直接吼早前的貿戰受累股，例如汽車股、出口股、手機設備股及5G股等，一係就直接追內銀及內險等對經濟前景較敏感的板塊。



回看恒指走勢，近期反覆向上，但唔經唔覺已上到去6月初至今上升通道阻力約29,000點附近。如果要再上，下站阻力就係睇5月初個下跌裂口約29,500點水平，淡友暫宜忍忍手，莫急開淡倉。



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