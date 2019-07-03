中國6月財新服務業PMI降至52　企業前景信心度續創新低

中國6月財新服務業採購經理指數(PMI)錄得52，較5月回落0.7個百分點，為今年3月以來最低。綜合PMI錄得50.6，較5月份低0.9個百分點。



受益於刺激政策、新產品發布以及市況轉好等因素，客戶需求得到提振，6月服務業新訂單總量增速略有轉強，出現加速迹象。製造業新訂單總量則受貿易摩擦影響出現下降。兩大行業訂單一升一降，6月綜合新訂單增速較5月有所放緩，但仍處於盛衰線以上。



6月製造業與服務業新出口訂單量均出現下降，出口市場表現疲弱。其中服務業新出口訂單為9個月以來首次下降。企業反映外需疲弱，疊加關稅問題，導致新增出口訂單量出現下降。製造業新出口訂單則重返收縮區間，但整體降幅較小。



綜合就業數據顯示，企業用工規模連續第2個月出現收縮，收縮幅度與5月接近，較為溫和。綜合就業規模減少主要受製造業用工下滑拖累，服務業用工規模基本與5月持平，部分服務業企業因訂單需求增長而增加用工，但也有企業在員工自願離職後並未填補空缺。



服務業投入成本漲幅有所減弱。受訪廠商反映，成本上升主要與公司擴張導致的採購增加和薪酬上漲有關。製造業投入成本則溫和上升。兩大行業綜合，投入成本漲幅繼續維持在歷史低位，漲幅與5月基本持平。



至於服務業收費價格與製造業出廠價格均小幅上揚，整體漲幅創下3個月以來最高，但漲幅尚屬溫和。服務業企業加價幅度仍屬輕微，與5月大致相近。6月製造業出廠價格在5月持平基礎上小幅上升。



製造業信心度僅勉強維持樂觀，服務業樂觀度則繼續保持強勁。綜合來看，兩大行業企業對未來12個月的生產與經營前景信心度，連續兩個月降至2012年4月有數據以來最低。部分廠商預期，未來1年新產品問世和擴張計劃有助於提升產量，而另一些廠商則對中美貿易爭端表示擔憂。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，6月中國經濟下行壓力增大，中美爭端對企業信心造成較強衝擊，短期出口所受衝擊尚未充分體現，但後續不容樂觀。穩增長政策或將着眼於新基建、消費與高質量製造業。



財新中國服務業和綜合PMI走勢與統計局PMI一致。統計局公布的6月服務業商務活動指數錄得53.4，較5月微跌0.1個百分點；綜合PMI錄得53，回落0.3個百分點。



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