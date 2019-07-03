【即市分析】汽車股炒復甦概念　首選…

東方產經專欄作者股博士：上星期習特會之後，美國暫時不會對中國商品加徵新關稅，且暫時放生華為，市場預期未來內地將加快開放重點行業包括金融及汽車製造。此外，商務部官員透露，6月份內地汽車銷售明顯回升，行業景氣似步出谷底。昨日(周二)見部分汽車股升得有氣有力，值得望望。(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )



從基本面睇，汽車股今轉反彈幅度或時間可能比預期中較長，主因有幾個。首先，汽車股本來係貿易戰主軌且最先被波及的板塊，不過所謂跌得深時彈得快，當風水輪流轉，自然有風使盡𢃇。近期國家商務部表示，針對家電、汽車消費回落情況，就一系列政策相繼出台後，措施效果正在逐步顯現，6月份汽車消費明顯回升，暗示國策長遠配合板塊發展。



早前板塊跌得頗深，現時估值唔貴，好似昨日彈得最勁的北京汽車(01958)往績市盈率約8倍，東風集團(00489)更低到得3.8倍，而長城汽車(02333)、華晨中國(01114)及吉利汽車(00175)亦介乎6至8倍不等，真係唔算貴，現價再追買都唔會心慌慌。再看基本因素，車企庫存已處周期底部，下半年的銷售有望回升。



新能源汽車股比亞迪股份(01211)往績市盈率約45倍，但勝在中美貿易戰開打後，市場預期中國勢加速推進新能源汽車等科技創新產業，不宜過分看淡其前景。



策略上，都係搵大大隻或人氣較旺的較值博。吉汽勝在藍籌，唔多唔少會跟個市上，短期若能上破及企穩50日線約13.8元可順勢跟進，目標價16元，止蝕位13元。比亞迪短期則受制多條主要平均線約49元水平，若短期上破50元關同樣可順勢上車，目標價55元，跌穿48元止蝕。

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