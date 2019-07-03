三星電子否認擬在印度裁員千人　揚言將加大投資

印度媒體引述消息指出，受累於中國企業在價格上的競爭力日益增長，令南韓三星電子在印度的利潤下滑，因此計劃於當地削減約1,000個工作崗位。



三星印度公司目前約有2萬名員工，是當地最大的消費性電子產品及手機製造商，但自4月起已停止招募。消息指部門主管已提交表現不佳者，以及團隊中績效未達標者的名單，某些部門將裁減約10%員工。



不過，外電報道，三星印度公司已發表聲明否認裁員傳聞，指公司將繼續在其各個業務領域進行大量投資，包括設立世界最大的手機工廠，並投入研發資金開拓新事業，如5G移動網絡等。發言人強調，過去1年內，公司已為印度創造約2,000個新的工作崗位，而今年將招聘更多人才。



三星電子股價最新跌1.41%，報45,600韓圜。



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