近期動作多多！亞馬遜擬於英國增聘2千人

網購巨人亞馬遜密謀擴展版圖！公司宣布將於今年在英國增設超過2,000個職位，令當地員工總數增加至逾2.95萬人。



新增的職位包括初級倉庫員、工程師、軟件開發員、數據科學家，以及雲和機器學習專家。有關職位將設於英國倫敦總部，專注研發、亞馬遜雲服務(AWS)和營運等領域。



英國為亞馬遜於歐洲的最大市場，自2010年以來，公司已向英國業務投資逾93億英鎊。



事實上，亞馬遜近期動作多多，前一天才宣布計劃在其歐洲第二大市場法國新增1,800個職位。公司另計劃在美國華盛頓州貝爾維尤(Bellevue)建造一座43層高的大樓「Bellevue 600」，將可容納數千名僱員，為公司迄今為止最高的一座辦公大廈。惟有關細節仍在規劃階段，或有所變化，初步預期將於2024年完工。



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