史美倫：6月債券通日均交易量逾90億元人民幣

財經事務及庫務局局長劉怡翔出席債券通周年論壇時稱，現時中國債市市值12萬億美元，其規模僅次於美國及日本，認為有潛力在環球債券市場投資組合中扮演重要角色，但受中國資本管制影響，境外投資者參與中國債市比例只有約2%，較美國、日本及歐洲等地仍有很大距離，相信有較大對外開放空間，中國債市在對外開放上仍有廣闊空間，而債券通亦有助國際私人資金進入中國債市。



他提到，中國自2005年起開放對外通道，容許合資格的機構投資者透過QFII及RQFII投資債券。至於兩年前開通債券通更是中國債市進一步開放資本市場的重要里程碑，同時，為中國債券被納入國際指數作鋪墊，有助吸引境外資金進入中國。



他引述數據指，今年全球指數化管理的固定收益產品規模將達3.6萬億美元，而三大國際債券指數的資產管理規模能接近3.2萬億美元。若以中國債券指數佔比為6%計，三大指數一旦納入中國債券規模則已達1,900億美元，可見債券通再一次體現香港作為中國實驗點及防火牆角色，使中國的資本市場更開放。



他又說，海外投資者逐漸由主動投資轉向以交易所基金為主的被動投資，相信隨着「滬倫通」及「中日ETF通」開通，未來中國會與更多地方互聯互通，而香港亦會把握不同機遇發展。



出席同一活動的香港交易所行政總裁史美倫表示，今年以來債券通日均交易額增至65.8億元人民幣，較去年日均交易額提升84%，而6月日均交易量更達90.6億元人民幣，6月12日更創單日162億元歷史新高。



她提到，截至6月底已有1,038個境外機構及產品成功註冊成為債券通投資者，而全球規模首100家資管公司中亦有58家為債券通用戶，認為債券通有利境外投資者以現有的投資方式及結構下接入中國債市，而境外投資者持有的中國債券市場餘額亦持續增長。



她認為，債券通開通以來的成績反映渠道具優勢，亦有助推動中國債市對外開放。早前中國債券被納入國際指數，相信將來亦會被其他主流指數納入。另外，日後會繼續優化債券通和推動相關業務發展。



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