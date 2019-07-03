港元拆息︰1個月升至2.7厘 創逾十年新高
2019年07月03日 11:28
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2.3厘；1星期拆息漲至2.67厘；與樓按相關的1個月期升至2.7厘，重返2008年10月金融海嘯後的逾十年新高；3個月期報2.54厘。
3/7/2019
隔夜 2.30500厘
1星期 2.67179厘
2星期 2.91500厘
1個月 2.70096厘
2個月 2.55036厘
3個月 2.54429厘
6個月 2.41680厘
12個月 2.41571厘
2/7/2019
隔夜 2.04643厘
1星期 2.22732厘
2星期 2.33357厘
1個月 2.48679厘
2個月 2.43718厘
3個月 2.44036厘
6個月 2.40714厘
12個月 2.40821厘
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