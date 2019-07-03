港元拆息︰1個月升至2.7厘　創逾十年新高

2019年07月03日 11:28
  • 東網電視
    更多新聞短片

    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2.3厘；1星期拆息漲至2.67厘；與樓按相關的1個月期升至2.7厘，重返2008年10月金融海嘯後的逾十年新高；3個月期報2.54厘。

    3/7/2019
    隔夜 2.30500厘
    1星期 2.67179厘
    2星期 2.91500厘
    1個月 2.70096厘
    2個月 2.55036厘
    3個月 2.54429厘
    6個月 2.41680厘
    12個月 2.41571厘

    2/7/2019
    隔夜 2.04643厘
    1星期 2.22732厘
    2星期 2.33357厘
    1個月 2.48679厘
    2個月 2.43718厘
    3個月 2.44036厘
    6個月 2.40714厘
    12個月 2.40821厘
    －－－－－－
    立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm