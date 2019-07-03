港元拆息︰1個月升至2.7厘　創逾十年新高

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2.3厘；1星期拆息漲至2.67厘；與樓按相關的1個月期升至2.7厘，重返2008年10月金融海嘯後的逾十年新高；3個月期報2.54厘。



3/7/2019

隔夜 2.30500厘

1星期 2.67179厘

2星期 2.91500厘

1個月 2.70096厘

2個月 2.55036厘

3個月 2.54429厘

6個月 2.41680厘

12個月 2.41571厘



2/7/2019

隔夜 2.04643厘

1星期 2.22732厘

2星期 2.33357厘

1個月 2.48679厘

2個月 2.43718厘

3個月 2.44036厘

6個月 2.40714厘

12個月 2.40821厘

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