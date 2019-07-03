【午市重點睇】港匯續呈強　英鎊失守1.26關

●美國10年期國債孳息率續失守2厘，低見1.9466厘；美匯指數報96.6；圓匯報107.62；歐元兌美元報1.129；英鎊低見1.2589。港匯強見7.7950。在岸、離岸人民幣在6.88水平。金價報1,422美元，布油企62.8美元，紐油報56.57美元。道指期貨跌34點。



●恒指28,800關上落，恒生指數半日跌52點或0.18%，報28,823點，騰訊回軟，跌1%。https://bit.ly/328s4qk

-金價回升，金礦股有追捧。

-半新股未炒完，中煙香港、鷹普齊升逾一成。

-中國烯谷將提名新董事，復牌倍升。

-新股家鄉互動以下限1.35元定價。



●【即市分析】

-博北水快開通，小米短線值博。https://bit.ly/30aZqTM

-汽車股炒復甦概念，首選… https://bit.ly/2JiqDNn

-港股仍有上升動力，淡友暫宜忍手。https://bit.ly/2xp9egj



●A股快報：三大指數半日收市跌幅均不足1%。https://bit.ly/2J4Zr5Q

-心脈醫療科技於科創板上市獲中證監批准。



●亞洲股市：日股中段跌逾百點。https://bit.ly/2FP5YiT



●中國6月財新服務業PMI降至52，企業前景信心度續創新低。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至2.3厘；1個月期升至2.7厘。



●人民幣中間價下調127點子，報6.8640，結束3連升。



●人行連續第8日暫停逆回購操作。



●日本央行削3至5年期國債購買規模，去年6月來首次。



●南韓料今年通脹僅增0.9%，經濟增長或創7年新低。



●三星電子否認擬在印度裁員千人，揚言將加大投資。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】7月美國會減息？港股能上三萬點？

https://bit.ly/31YE1yC



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm