人民幣Hibor：隔夜息回落至1.75厘

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.75厘；1及2星期、1、2、3及6個月拆息由2.17至2.89厘。12個月拆息3.11厘。



3/7/2019

隔夜 1.75050厘

1星期 2.17367厘

2星期 2.42167厘

1個月 2.60500厘

2個月 2.65333厘

3個月 2.79800厘

6個月 2.89167厘

12個月 3.11267厘



2/7/2019

隔夜 1.81747厘

1星期 2.31033厘

2星期 2.48933厘

1個月 2.69833厘

2個月 2.77067厘

3個月 2.92400厘

6個月 2.99600厘

12個月 3.18933厘



人民幣兌每美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.8809，回落至6.8959，最新報6.8900；在岸人民幣(CNY)亦由6.8740，降至6.8914，最新報6.8857。

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