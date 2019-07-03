人民幣Hibor：隔夜息回落至1.75厘

2019年07月03日 12:31
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    (法新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.75厘；1及2星期、1、2、3及6個月拆息由2.17至2.89厘。12個月拆息3.11厘。

    3/7/2019
    隔夜 1.75050厘
    1星期 2.17367厘
    2星期 2.42167厘
    1個月 2.60500厘
    2個月 2.65333厘
    3個月 2.79800厘
    6個月 2.89167厘
    12個月 3.11267厘

    2/7/2019
    隔夜 1.81747厘
    1星期 2.31033厘
    2星期 2.48933厘
    1個月 2.69833厘
    2個月 2.77067厘
    3個月 2.92400厘
    6個月 2.99600厘
    12個月 3.18933厘

    人民幣兌每美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.8809，回落至6.8959，最新報6.8900；在岸人民幣(CNY)亦由6.8740，降至6.8914，最新報6.8857。
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