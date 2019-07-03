人民幣Hibor：隔夜息回落至1.75厘
2019年07月03日 12:31
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.75厘；1及2星期、1、2、3及6個月拆息由2.17至2.89厘。12個月拆息3.11厘。
3/7/2019
隔夜 1.75050厘
1星期 2.17367厘
2星期 2.42167厘
1個月 2.60500厘
2個月 2.65333厘
3個月 2.79800厘
6個月 2.89167厘
12個月 3.11267厘
2/7/2019
隔夜 1.81747厘
1星期 2.31033厘
2星期 2.48933厘
1個月 2.69833厘
2個月 2.77067厘
3個月 2.92400厘
6個月 2.99600厘
12個月 3.18933厘
人民幣兌每美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.8809，回落至6.8959，最新報6.8900；在岸人民幣(CNY)亦由6.8740，降至6.8914，最新報6.8857。
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