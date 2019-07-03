【大行報告】出售交易獲看好　蒙牛創上市新高

蒙牛乳業(02319)日前公布將以現金代價40.11億元人民幣，悉售石家莊君樂寶乳業51%權益。計及公司收取君樂寶特別股息5.68億元人民幣，出售所得款項共計45.8億元人民幣。多間大行就此交易發表報告唱好，帶動股價逆市破頂，即市創出32.1元的上市新高，成交額暫錄得逾2.4億元。



美銀美林報告認為，今次交易價具吸引力，並指蒙牛對君樂寶的控制有限，故是次出售對公司營運影響微，不過可加強資產負債表，支持自然增長及併購機會。



該行預料蒙牛上半年銷售增長10至15%，相信今年可如期達到經營利潤率擴張50點子的目標，故維持「買入」評級，目標價33.5元。



而瑞銀亦認為是次出售消除君樂寶與蒙牛自身業務之間的內部競爭，因此對交易持正面態度。假設現金收益利率約為4%，對蒙牛的盈利影響有限，故維持對其「中性」評級及目標價31.42元。



至於大和則引述蒙牛管理層指今年上半年收入趨勢強勁，可優於全年低雙位數增長的指引，重申其「買入」投資評級，目標價則由32.8元升至36.6元。



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