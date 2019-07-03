【瑞通推介】比亞迪小米購證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美重啟貿易談判利好大市，但美國與歐盟貿易關係轉趨緊張，抵銷了美股部分升幅。道指隔晚收報26,786點，升69點或0.3%。



恒指周二(2日)曾升逾400點至28,959點，全日收報28,875點，升332點或1.17%。周三(3日)早段偏軟，一度回落至28,800點樓下整固。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾5,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,500萬元，反映投資者預期港股反彈過後將調整。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，新能源產業短期内有壓力，但長期仍向好。他預計今年全年內地新能源汽車銷售增速約在40%左右，其中比亞迪的銷售增速在70至80%。該股周二在成交配合下升逾3%收市，盤中曾重上49元，連升3個交易日。周三早段曾跌逾1%，其後回穩，逐漸挑戰49元水平的100天和250天線。周二有逾440萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有8萬元淨流出。



美國放寬華為禁令，刺激5G設備和手機設備股急升，中資電訊股卻相對落後。其中，中國聯通周二升近1%，未能企穩50天線，周三早段跌約2%，於8.5元水平之下整固。集團日前發布首批自主品牌5G終端產品，或可繼續受惠內地加快5G落地。輪證資金流方面，周二有逾90萬元淨流出其好倉。



小米集團踏入下半年繼續回購股份，不過其股價周二逆市微跌，收於10元之下。周三早段跌逾2%，考驗20天線(約9.68元)，視為短線支持，而向上約10.34元的50天線為短期阻力。周二分別有354萬和9萬元淨流入其好倉和淡倉。



據報險資投資集合資金信託發新規，拖累多隻內險A股周二回軟，H股升幅亦受限制。中國人壽周二剛好收於20元，升幅4%，周三早段略回，於20元之下整固。周二有約50萬元淨流出其好倉，另同日有3萬元淨流入淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿11.2倍。貼價、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿8.9倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(19235)，行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿5.3倍。



聯通貼價、中年期購證(19101)，行使價8.88元，2020年3月到期，實際槓桿5.1倍。



小米集團輕微價外、中年期購證(28310)，行使價11.4元，2020年1月到期，實際槓桿4.7倍。



國壽輕微價外、中短期購證(17504)，行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿8.9倍。輕微價外、短期沽證(16636)，行使價18.66元，2019年9月到期，實際槓桿9.3倍。



新鴻基地產輕微價外、中短期購證(16141)，行使價150元，2019年10月到期，實際槓桿13.2倍。輕微價外、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(50250)，收回價28,410點，槓桿比率44.4倍。熊證(69986)，收回價29,290點，槓桿比率45.1倍。



騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率18.6倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率12.1倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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