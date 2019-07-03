【即市分析】新華保險博坐順風車

東方產經專欄作者司慕渢：習特會有成果，中美重啟經貿談判，至少可以排除美國進一步對中國商品加徵關稅的可能，為第三季內地經濟去除了一個重大不明朗因素。



近日兩地股市均做好，顯示消息有利第三季的經濟表現。國務院總理表示下半年經濟下行壓力仍大，會繼續加大力度穩增長。排除中美貿易戰再度升級的可能，季內A股有望穩步回揚，可以留意內險股表現。



大行滙豐研究唱好內險股，指板塊市盈率及市帳率分別較國企指數有11%及16%溢價，較過去五年平均溢價47%及54%為低，除中國平安(02318)的市帳率之外，其餘內險股的市盈率和市帳率估值都處於5年低位，顯見值得關注板塊表現。



內險股中，新華保險(01336)股價已成功突破50及100日線密集區38.3元水平，短線整固後有望更上層樓，小注跟進，下站睇42元，穿37.5元止蝕。

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