【高盛推介】追蹤小米建行認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(3日)早段開市重上10港元後隨即倒跌。公司繼續進行回購，周二(2日)回購249萬股，涉資約2,490萬元。而本年至今，則累計回購1億股，佔股本0.42%。



建設銀行周二大跌約5.1%，周三早段低開約0.8%後跌幅擴大。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署小米認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約970萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。而建行認購證於周二亦見資金轉向部署，錄得約220萬元資金流入。此外，近期建行獲北水追捧，過去4個交易日皆錄得資金經港股通(滬)淨買入股份，合共約28.3億元。



投資者如看好小米，低面值的選擇可留意價外幅度約17%，年期約6個月的購證(16510)，行使價11.4元，2020年1月13日到期，實際槓桿5.4倍，低面值、7隻類近條款產品中，槓桿最高。



較高槓桿的選擇可留意價外幅度約12%，年期約4個月的小米購證(20423)，行使價10.9元，2019年11月13日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿之選。



投資者如看好建行，中年期的選擇可留意價外幅度約11%，年期約4個月的購證(18590)，行使價7.01元，2019年10月24日到期，實際槓桿11.5倍，中年期兼低街貨。



高槓桿的選擇可留意價外幅度約14%，年期約3個月的中年期購證(18150)，行使價7.19元，2019年9月23日到期，實際槓桿15.0倍，中年期兼低街貨、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm