【高盛推介】騰訊高槓桿購沽證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(2日)最高見367.8港元的1個多月高位，收市升約2.8%。周三(3日)早段則見下跌。



有報道指公司旗下騰訊雲成功中標長沙市城市超級大腦項目。這也是騰訊城市發展解決方案「We City未來城市」的首個落地項目。此外，公司旗下數款遊戲，被列在新一批國家新聞出版廣電總局的遊戲版號名單內。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向沽出騰訊認購證，過去3個交易日共錄得約1,930萬元資金流出。而周二認沽證則錄得約320萬元資金流入。



投資者如看好騰訊，貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約3個月的購證(19164)，行使價377.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、中年期兼高槓桿。



高槓桿的選擇則可留意價外幅度約8%的騰訊購證(29007)，行使價389.08元，2019年8月20日到期，實際槓桿17.8倍，7隻類近條款產品中，槓桿最高。



另一方面，近日市場關注行價在330元附近、9月份到期的認沽證，投資者如看淡，可留意當中槓桿較突出的騰訊沽證(16680)，行使價329.8元，2019年9月25日到期，實際槓桿11.8倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



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