富達：對下半年強積金投資維持觀望態度

富達強積金表示，香港強積金市場於今年上半年錄得7.59%的整體回報，其中美國股票基金類別為表現最佳的強積金類別，錄得16.33%的回報率，而人民幣及港元貨幣市場基金類別平均回報為0.47%，為表現最遜色的強積金類別。



富達國際亞洲機構業務(日本除外)投資策略董事簡立恆表示，貿易及地緣政治問題為全球經濟增長帶來不明朗因素，預料各國將推出相關政策以應對下行風險，在投資環境不確定下，對下半年強積金投資展望維持觀望態度。



他預計，年內中美難以達成全面性貿易協議，而且兩國於科技層面的競爭將使局勢更趨複雜。



美國市場方面，他認為，當地經濟未顯著轉弱，聯儲局下半年可能只會於7月減息一次，料減幅為0.25厘，又指儘管美國出現長短債息倒掛，但聯儲局出手應對經濟下行的敏感度有所提高，料將可延遲當地出現經濟衰退的時間，對美國前景维持中性至正面看法。



至於內地方面，他指內地經濟表現仍然參差，下半年表現要視乎政府及央行寬鬆政策實施情況，預計針對零售表現的定向型刺激措施有望出爐，以提振製造業景氣，及逐漸推動內地經濟作結構性轉型至內需主導，料今年全年經濟可保持6至6.5%的增長率。



可扣稅強積金自願性供款(TVC)扣稅額於2019/20課稅年度開始生效。富達國際香港退休金業務總監陸劍平指出，扣稅措施於4月推出以來，市場反應不俗，有效刺激強積金參與度，於新增的TVC客戶中，有兩成為新客戶，其餘八成則為公司現有客戶。



他指出，收入水平較高的客戶更傾向作出TVC供款，於富達TVC開戶紀錄中，35歲至64歲的成員佔比超過九成，其中45至54歲成員的參與度最高。此外，35%的成員選擇一次性供款，平均年度供款額達到3.5萬元，餘下65%的成員則選擇月供，平均年度供款額亦達到1.3萬元。



根據該公司的退休儲蓄法則建議，為達到65歲退休時儲滿12倍年薪，港人需要在10%的強積金供款外，另外再儲蓄20%薪金作為退休用途才足夠。陸劍平指，若趁年輕開設TVC戶口，將每年的扣稅額進行投資，複利效應下可望累積過百萬資產，有助加快累積退休儲蓄。



他又指，年輕客戶選擇高風險投資類別的比例較高，逾八成44歲或以下的強積金成員，選擇高風險投資產品，而45歲或上成員作高風險投資的比例則驟降至五成左右。

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