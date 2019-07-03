樓價UPDATES︰二手業主議價幅度收窄

二手市況回升，業主議幅收窄。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河逸濤灣4座中層E室，實用面積766方呎，套三房間隔，望海景，原先叫價1,990萬港元，減價40萬元，以1,950萬元交吉售出，實用呎價25,457元。



●北角威景臺B座低層11室，兩房間隔，連車位，日前以1,580萬元易手，實用面積700方呎，呎價約22,571元。



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九龍區



●將軍澳新都城1期3座極低層G室，實用面積約364方呎，兩房兩廳間隔，減價7萬元，以668萬元出售，實用呎價約18,352元。



●長沙灣昇悅居1座中層E室，實用面積511方呎，兩房間隔，望內園景，剛以865萬元易手，實用呎價16,928元，買家為用家。



●九龍塘又一居12座低層A室，套三房間隔，另設工人套房，擁少公園景，獲用家以1,600萬元購入，以實用面積737方呎，呎價21,710元。



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新界區



●馬鞍山翠擁華庭5座高層A室，實用面積681方呎，三房連套房間隔，開價約928萬元，議價後減價28萬元，以900萬元易手，實用呎價13,216元。



●大埔中心6座低層G室，實用面積約371方呎，兩房間隔，以588萬元易手，實用呎價約15,849元。屋苑於6月只錄得兩宗二手成交個案。



●大圍金獅花園2期C座中層B室，實用面積282方呎，兩房間隔，以520萬元易手，實用呎價18,440元。



●青衣灝景灣11座高層A室，實用面積778方呎，套三房間隔及多用途房，望全海景，叫價1,530萬元，放盤3日，獲睇樓數個月同區客以1,488萬元購入，實用呎價19,126元，創3期同類單位呎價新高。



●元朗仁義大廈高層A室，實用面積約256方呎，兩房間隔，原先開價338萬元，微減3萬元，最終以335萬元獲承接，實用呎價約13,086元。



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