m18講場：百威推介會啤酒任飲　仲有禮品送......

由全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)旗下百威亞太(01876)周三(7月3日)中午舉行投資者推介會，啤酒任飲，仲有逾200人出席，場面熱鬧。



推介會期間，見酒店職員不停送啤酒，睇嚟投資者都幾飲得，唔知呢個會唔會係潛在嘅投資條件呢？



出席嘅投資者會獲得一份紀念品，內有一隻啤酒杯，攞嚟裝啤酒啱晒！但估你唔到嘅係，仲有一本筆記簿、一枝鉛筆、一塊橡皮、數個信封同一頂cap帽，有與會投資者離開時仲戴住頂帽，認真撐場！



有投資者話，以市盈率計，百威亞太嘅估值，比青島啤酒(00168)及華潤啤酒(00291)較高，但它嘅品牌夠出名，托得起個估值，日後發展應該唔錯，而今年啤酒股表現亦不俗，看好啤酒行業。



但亦有投資者認為，百威亞太嘅估值唔算高，相信如果它以中下限定價，認購表現會幾好，不過集資額較大，認購反應需要時間觀察。



他仲特別稱讚公司管理層好識講嘢(presentable)，可以解答投資者疑問，相信佢哋會幾欣賞。



百威亞太是次發行16.265億股股份，招股價介乎40至47港元，最多集資764.45億元，為年初至今最大型新股！每手100股，入場費4,747.36元，預期7月19日掛牌。

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