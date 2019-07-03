歐股三大指數靠穩　關注歐盟高層換屆

市場關注歐盟高層換屆，歐洲三大股市早段靠穩，英國富時100指數升0.4%，報7,589點；德國DAX指數升0.4%，報12,573點；法國CAC指數升0.27%，報5,591點。



歐盟眾領袖打破過去數日的僵局，選出新一屆領袖。國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德將出任歐洲央行新任行長；德國國防部長萊恩(Ursula von der Leyen)則獲提名出任歐盟委員會主席，接替容克的職位；比利時首相米歇爾將成歐洲理事會主席。



外媒引述消息指，歐洲央行高層多數傾向不急於在本月加息，料將留待9月的議息會議再決定是否推出貨幣寬鬆措施。



個股方面，德意志銀行就出售旗下部分股票業務一事，與花旗集團、法國巴黎銀行和其他公司進行了談判。德意志銀行股價早段跌1.5%。



英國連鎖超市Sainsbury今年首季銷售額按年下跌，該公司股價挫逾1%。

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