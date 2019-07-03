美放寬華為禁令？一封電郵揭示仍「嚴格審查」

外國傳媒報道，雖然美國總統特朗普表示，要放寬對美國企業向華為出售產品的限制，但美國商務部的一名高級官員本周告知商務部的執法人員，仍以「黑名單」方式處理華為。



報道指出，美國工業與安全局(BIS)的出口執法辦公室副主任John Sonderman，於周一(7月1日)給予執法人員一封電郵，他向執法人員解釋，應如何處理美國企業申請出貨華為的許可！定調是「嚴格審查」，即多數許可申請都不會獲得批准。



有消息人士透露，這是執法人員在上周六(6月29日)二十國集團(G20)峰會後收到的唯一指示信函，意味着依然未大規模放寬對華為的限制。美國商務部暫未回應。

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