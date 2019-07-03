日韓貿戰續發酵！日本攻擊招數恐多達「百餘個」

外國傳媒報道，日本及南韓因二次大戰徵用工(遭日本企業強行徵召的南韓勞工)的補償爭議而關係惡化，令日本周二(7月2日)宣布，在周四(4日)起，將加強限制半導體材料出口至南韓，恐衝擊南韓記憶體大廠三星電子及SK海力士，生產隨時中斷，甚或停產。



目前有報道指出，有南韓前政府高層透露，日本當局的報復籌碼多達「百餘個」！意味着這場日韓貿易戰恐不是「口水戰」。



根據南韓媒體周三(3日)報道，有南韓不願具名的前外交部和產業通商資源部高層接受訪問時表示，其在去年11月便警告，日本可能以經濟手段報復南韓大法院對強制徵用勞工的判決。



他稱，日本日前宣布限制出口至南韓的半導體材料「只用了一個(手段)」，他們餘下的手段多達「百餘個」。



事實上，根據日本媒體透露，日本政府研究中的報復措施多達190多項。



【影響】

日本限制出口半導體產品有何影響？全球二十大半導體廠商之一的南韓SK海力士周二(2日)表示，其半導體生產材料庫存量不足3個月，若不能追加採購，3個月後工廠可能面臨停產困境。



由於南韓企業在全球半導體產業擁有十分高的市佔率，尤其在記憶體領域，單是動態隨機存取記憶體(DRAM)的全球市佔率就達到七成；儲存型快閃記憶體(NAND Flash)也達五成。這些產品廣泛使用在智能手機、電視機，以及個人電腦。



有大型日本機電企業表示，如果南韓記憶體供應停滯，將導致蘋果公司的iPhone減產，影響將是連鎖效應，意味着全球半導體供應「斷鏈」的風險恐擴大，引發整個科技業零件斷供的風險。

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