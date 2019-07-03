羚邦集團去年投資4部動畫　惟目前對收入貢獻不大

亞太區媒體內容發行商羚邦集團(02230)近年積極投資不同類別的媒體內容。主席兼行政總裁趙小燕稱，集團去年投資4部動畫，今年則已投資1部動畫及2至3部電影。儘管目前投資業務對整體收入貢獻不大，但可拓展及豐富自家的知識產權(IP)數量，更能與集團媒體發行及商品授權業務發揮協同效應。



她續稱，集團傾向與其他製作公司共同投資項目，可使其投資回報更有保證。至於投資方向，對比考慮該項目的盈利能力，更著重於其背後製作團隊及其IP能否長期產生附加價值等。



財務總監兼公司秘書馬正鋒補充指，集團去年投資內容總額約630萬元，預期今年投資金額將按年有所增加。



截至今年3月底，集團擁有386個媒體內容版權及114個可用品牌。趙小燕認為，續約問題並非集團主要的關注點。事實上，集團每年都有增加多個新版權及品牌，最重要是將品牌本土化，而集團亦積極將香港及內地品牌輸出海外。



另外，集團亦有意拓展航空娛樂市場，加大相關媒體內容的發行。

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