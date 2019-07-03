【市後重點睇】美債息創兩年半低　道期反覆

美國10年期國債孳息率曾失守1.95厘，30年期則跌至2.4736厘，同創逾兩年半低位；美匯指數反覆升上96.8；圓匯報107.7；歐元兌美元報1.127；英鎊徘徊1.25。港匯守7.795水平。在岸、離岸人民幣分別於6.88及6.89。金價報1,425美元，布油報62.53美元，紐油報56.34美元。美股周三(3日)半日市，道指期貨反覆升24點。



●市後關注點

-20:15 美國6月ADP就業人數

-20:30 美國上周新申領失業金人數；美國5月貿易帳

-22:00 美國5月耐用品訂單；美國5月工廠訂單



●恒生指數全日窄幅上落，收市跌20點或0.07%，報28,855點，騰訊跌0.55%；主板成交804億元。https://bit.ly/328s4qk

-中煙香港破頂後曾倒跌兩成，成交額超越騰訊。

-異動股：地產股有追捧，港鐵逆市破頂。

-異動板塊：物管股重拾升勢，碧桂園服務破頂。



●A股快報：滬綜指跌0.9%，酒股石油股偏軟。https://bit.ly/2J4Zr5Q



●亞洲股市：日股收跌116點，UNIQLO母企漲逾2%。https://bit.ly/2FP5YiT



●市場關注歐盟高層換屆，歐洲三大股市早段靠穩，英國富時100指數升0.4%，報7,589點；德國DAX指數升0.4%，報12,573點；法國CAC指數升0.27%，報5,591點。



●【fb直播】「七翻身」能否應驗？https://bit.ly/2LxKMSn



●【即市分析】

-新華保險博坐順風車。https://bit.ly/2NvVXxp

-丘鈦科技試叩7元關。



●【大行報告】

-出售交易獲看好，蒙牛創上市新高。https://bit.ly/2XMI7ut



●【股匯攻略】美匯反彈後轉弱。https://bit.ly/2LxzWeZ



●富達：對下半年強積金投資維持觀望態度。



●新股專輯：中滙集團最多集資8.05億元。



●貿戰燒到越南！美加徵456%鋼鐵關稅，原因係...。



●港元拆息︰1個月升至2.7厘，創逾十年新高。



●渣打上調第4季金價預測至1450美元。



●加強保安！滙豐PayMe將只接受手機號碼登入。



●美放寬華為禁令？一封電郵揭示仍「嚴格審查」。



●比特幣又重上11000美元關口，原因是「她」？



●工銀亞洲取消最低結餘服務費。



●上海商業銀行削人民幣存款優惠。



●日韓貿戰續發酵！日本攻擊招數恐多達「百餘個」。

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