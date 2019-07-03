【fb直播】個市悶悶哋　應該搵咩炒？

港股經歷周二(2日)升市後，周三(3日)反覆向下，整固後再出發？恒指彈上3萬點冇難度？



大市悶悶哋，不如炒個股，個別藍籌股逆市破頂，包括友邦保險(01299)、港鐵公司(00066)及蒙牛乳業(02319)；其中蒙牛盤中大升逾4%，是表現最好藍籌，這類強勢股邊隻追得過？



隨住G20峰會閉幕，市場焦點轉至美聯儲局7月底議息，憧憬將會減息，對息口敏感的香港地產股受追捧，但另一邊廂港元折息持續高企，港銀會否追加息？地產股板塊前景點睇？



半新股中煙香港(06055)走勢如坐過山車，股價早後曾再升逾4成，創28.5港元的上市新高後倒跌。全球最大啤酒生產商百威英博，分拆旗下百威亞太(01876)到香港上市，周五(5日)起公開招股，呢隻又抽唔抽得過？



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