高盛(亞洲)前負責人員遭證監會終身禁止重投業界

證監會公布，高盛(亞洲)有限責任公司前負責人員Tim Leissner因干犯涉及1Malaysia Development Berhad(1MDB)的罪行，被證監會終身禁止重投業界。



Leissner在2018年8月承認由美國司法部所提出、針對他串謀洗錢及違反《反海外腐敗法》的刑事控罪。



Leissner承認(除其他事項外)在2009至2014年期間，曾串謀他人藉由向馬來西亞及阿布札比的政府官員承諾給予並支付賄款和回扣，為高盛取得及保持來自1MDB的業務，為自己及他人盜用1MDB的資金，以及清洗該等賄款和回扣及其他從1MDB盜用的資金；及明知而故意規避高盛的監控措施。



美國法庭裁定Leissner兩項罪名成立，並命令向他沒收因其罪行所得的4,370萬美元的款項。



證監會認為，Leissner的行為顯示其嚴重缺乏誠信和操守，及其作為持牌人的適當人選資格已受到質疑。



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