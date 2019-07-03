【深度解構】日韓周四起打貿戰　為何必須正視？

外國傳媒報道，日本及南韓的貿易戰將於明天(7月4日)正式開打！由7月4日起，日本出口至南韓的半導體相關先進材料將受到管制，其中包括氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及氟化氫。它們是甚麼？這場貿易戰影響有幾深遠？



【貿戰背景】

日本及南韓因二次大戰徵用工(遭日本企業強行徵召的南韓勞工)的補償爭議而關係惡化，南韓最高法院判定日本必須賠償，並有權凍結日企在南韓的資產。就此，日本表示，對南韓的忍耐已到極限，需要作出經濟報復。



首先是7月4日起，對含氟聚醯亞胺、光阻劑及氟化氫的3種原料出口，須進行個別申請許可及審查；第2階段預計在8月啟動，屆時將把南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。



若從「白色名單」中除名，意味着未來日本廠商對南韓出口可能轉為軍事用途的產品，都必須向日本政府申請許可。由於日本出口審查一般需時約3個月，有可能影響到南韓科技企業的生產，主因是半導體生產材料庫存一般僅夠1至2個月。



【有何影響？(附圖一)】

根據南韓媒體報道指出，上述3種材料(氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及氟化氫)是生產OLED面板及其他半導體產品不可或缺的原料。其中，OLED面板是目前最有競爭力的顯示器，相比LCD，它有輕薄省電、高對比、高反應速度等優勢，連蘋果公司(Apple Inc.)都計劃在2020全面採用OLED面板，即涉及iPhone、iPad等，可想而知其重要程度。



目前的情況是，日本出口至南韓的半導體原料將從原先的免申請出口許可，改為逐個審核，審查最長要90個工作天。



重要的是，南韓是全球「最大」半導體生產國，但原料及設備都極度倚賴進口。數據顯示，該國半導體生產設備自製率只有18.2%，即剩餘八成都要倚賴來自日本、美國，以及荷蘭等國進口。而在相關原料上，有近50%是倚賴日本進口。



南韓總統府周二雖然表示，受日本影響，將推動進口原料分散及國產化，但半導體業界則是嘆息，這並非一蹴。再者，半導體所使用的原料多達數百種，即使是同樣品種，也會因製造商不同，而在性能上有差異；就算產品相同，在更換製造廠商後，也需在製造過程上作出調整，絕對不是說換就換。



舉例來說，日本進口的光阻劑在全球市佔率高達90%以上，南韓的三星電子與SK海力士為了保持產品最高質量，只能使用日本廠商生產的光阻劑。若要南韓國產化，需要消耗無法估計的時間，最重要的原因是化學品的研發需要長時間經驗累積，日本的經驗是百年計，在精密化學材料方面，更是全球「龍頭」。



根據南韓調查，2017年全球半導體製造裝置市場上，美國與日本分別掌握了44.7%與28.2%的市佔率，南韓市佔率僅3.6%。全球10大半導體製造設備商方面，日本佔5家、美國3家、荷蘭1家，以及南韓1家。可想而知日本的半導體技術是全球頂尖。



因此，南韓2018年來自日本進口的半導體製造用設備涉額就高達5,651億日圓(約406億港元)，佔全年半導體設備進口額約33.8%。



【日本招數未用盡！】

另據南韓媒體報道，有南韓不願具名的前外交部和產業通商資源部高層接受訪問時表示，其在去年11月便警告，日本可能以經濟手段報復南韓大法院對強制徵用勞工的判決。



他稱，日本日前宣布限制出口至南韓的半導體材料「只用了一個(手段)」，他們餘下的手段多達「百餘個」。



事實上，日本媒體透露，日本政府研究中的報復措施多達190多項。



【窒礙全球科技供應鏈】

日本限制出口半導體產品有何影響？全球二十大半導體廠商之一的南韓SK海力士周二(2日)表示，其半導體生產材料庫存量不足3個月，若不能追加採購，3個月後工廠可能面臨停產困境。



由於南韓企業在全球半導體產業擁有十分高的市佔率，尤其在記憶體領域，單是動態隨機存取記憶體(DRAM)的全球市佔率就達到七成；儲存型快閃記憶體(NAND Flash)也達五成。這些產品廣泛使用在智能手機、電視機，以及個人電腦。



有大型日本機電企業表示，如果南韓記憶體供應停滯，將導致蘋果公司的iPhone減產，影響將是連鎖效應，意味着全球半導體供應「斷鏈」的風險恐擴大，引發整個科技業零件斷供的風險。



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