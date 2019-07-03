主宰牛熊！標指3000點好關鍵？更重要係...

外國傳媒報道，在上周六(6月29日)二十國集團(G20)峰會後，中美達成貿易戰「停火」，令美股標指在周一及周二(7月1至2日)接連創新高。美股著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley表示，要知道今次股市升浪是「虛火」還是「堅升」，就要留意標指3,000點大關是否「真突破」。



他指出，很多人都將焦點集中在標指3,000點這個心理關口，但最重要的是具意義的「真突破」，因為過去18個月，標指都不斷創新高，惟每次都是輕輕破頂就回落。故此，標指3,000點不是目標，真正的目標是標指升上3,030點才調整，這才是有意義的破頂。



另外，根據往績，7月首周股市表現將預示整個下半年的走勢。由於周四(7月4日)假期休市，故餘下周三半日市及周五表現可謂舉足輕重！

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