全球資金市更癲？拉加德勢接替德拉吉　兩人皆主張放水

外國傳媒報道，法國前財長、現任國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德獲歐洲議會提名，接任今年10月退任的德拉吉，成為歐央行行長。雖然相關提名仍有待歐洲其他相關部門批准，但料最終觸礁機會極微。換言之，中文譯名類近的拉加德勢接替德拉吉。恰巧的是，兩人皆主張大規模放水。



事實上，當拉加德獲提名後，歐洲債市周三(7月3日)顯著異動，其中，法國10年期國債孳息率觸及-0.1厘，為史上首次「見負」，反映資金「貼錢」買債之餘，亦意味着市場開始炒減息。



除了法國國債，早已是「負利率」的10年期德國國債孳息率見-0.4厘，比利時國債也是負利率。飽受債務問題影響的意大利10年期國債孳息率也低見1.75厘，較更穩陣的美國10年期國債孳息率近2厘更低。這反映歐債確實有泡沫，但這泡沫不易爆破，因央行勢再大規模放水。



目前市場主流意見認為，德拉吉將在9月宣布減息及重啟量化寬鬆(QE)，而勢接棒的拉加德一直不諱言地警告，全球貿易及地緣緊張局勢會拖累經濟，呼籲各國央行和政府採取更多措施，意味着她主張央行放水，勢會延續德拉吉的政策。

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