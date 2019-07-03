拉加德若接掌歐央行　恐加劇歐洲「日本化」

外國媒體報道，德國10年期國債孳息率周三觸及紀錄低點-0.39%，進一步逼近歐洲央行-0.40%的存款利率水平，主要是投資者認為，若國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德真的接任歐洲央行行長，她將會通過減息或新的量化寬鬆政策加碼刺激。



高盛集團預計，到2019年底基準德國國債孳息率將下滑至-0.55%，這將支持歐洲可能正在經歷「日本化」的論點，即出現長期低利率和通脹低迷並存的局面。



Mizuho International Plc歐洲利率策略負責人Peter Chatwell指出，德國國債孳息率如果跌破歐洲央行存款利率，投資者將質疑其價值。屆時，投資者湧向意大利債券等高風險資產，因為這些資產提供了更高的收益率。



歐元區債券今年全線飆升，意大利兩年期國債孳息率跌破零，比利時、法國和荷蘭的10年期債券也紛紛加入全球負孳息率債券的行列。

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