新股專輯：飛鶴乳業正式提交赴港上市申請

中國嬰兒奶粉製造商飛鶴乳業就於聯交所主板上市，已正式遞交申請，聯席保薦人為摩根大通、招商證券及建銀國際。早前有指飛鶴計劃於第四季赴港上市，集資至少10億美元(約78億港元)。



初步招股文件引述市場調查機構弗若斯特沙利文報告，指出以去年零售銷售價值計算，飛鶴為國內嬰幼兒配方奶粉集團中排名第一，市場佔有率為15.6%。除嬰幼兒配方奶粉產品外，該公司亦銷售多種成人奶粉及液態奶產品，並於去年收購Vitamin World的零售保健業務，銷售營養補充品。



截至2018年12月底止年度，飛鶴錄收入103.19億元人民幣(下同)，按年增加逾75%，純利增長93%至22.42億元。該公司去年度整體毛利率為67.5%，當中嬰幼兒配方奶粉產品毛利率達72.7%，超高端品牌星飛帆更高達79.3%。惟嬰幼兒配方奶粉產品毛利率於今年首季降至66.4%。



值得留意的是，飛鶴乳業於2009年在紐交所上市，2013年退市。有指飛鶴自退市後一直在籌劃來港上市。去年8月有報道指，飛鶴官方表明正常推進公司IPO計劃，預計約於2019年上半年完成。

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