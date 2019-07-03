股市升浪快完？逾八成美企爭相發「盈警」

踏入7月，市場仍然炒作美國聯儲局或在月底減息，以及中美貿易戰緩和，皆令開局理想。不過，隨着華爾街在7月15日當周起踏入業績期，股市恐怕面臨嚴峻考驗。



外國傳媒報道，就在業績期前夕，已有82%的標普500大企業下調了今年第2季盈利預測，比重之高與2018年第3季有驚人相似之處，當時股市暴挫，相信不少投資者也記憶猶新；再之前的往績是2015年，當時標指在8月大跌逾6%。



與此同時，目前市場分析員也以2017年9月以來的最快速度，下調了企業盈利預期，遭下調的個股較上調盈利預測的個股多出116隻，反映業績令人憂慮。



資產管理公司GuideStone Capital全球投資策略師David Spika警告，投資者似乎只關注減息及中美貿易戰，忽略了企業盈利才是推動股價上升的實際動力。



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