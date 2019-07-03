理財Campus：跟住匯價去旅行　邊度最抵玩？

炎炎夏日，意味着學生引頸以待的暑假即將到臨，不少家長都會選擇與子女出遊享受家庭樂。作為精明一族，可以從匯水的角度出發，揀選「抵去」的旅遊地點，或者選擇合適時機買入外幣，以節省更多旅費。是次就由兩位專家為大家分享買入四種主要外幣的好時機。



●日圓：資金避險 短期或反彈

港人愛遊日本，但近期日圓強勢，每百日圓兌港元一度高見7.31，哈日族必然會擔心愈兌愈貴！



艾德證券期貨董事總經理陳健豪稱，日本政府相對較少負面新聞傳出，反而有不少好消息出台，如年號由平成過度至令和，社會氣氛良好，加上明年將舉辦東京奧運，不少大型基建持續進行，增加了工作人口，從而帶動消費及經濟。



他續指，早前中美貿易戰僵持及美國與伊朗關係緊張，都令市場避險情緒高漲，選擇買入日圓避險，導致匯價高企，但隨着近日貿戰緩和，市場避險情緒降低，日圓兌美元周一曾急挫0.61%，預計短期內會出現反彈，長線走勢則沒有太大變化，打算暑期遊日的港人，現價可以入市兌換日圓。



由於日本屬於出口型國家，為了提高競爭力，政府會設法避免日圓匯價急升，接下來也會將消費稅由8%提高至10%，或多或少會影響民生，所以他預期匯價不會有太大波動。他預料，日圓兌每美元今年會維持100至110，即約每百日圓兌7.08至7.79港元，對旅遊人士影響不算大。



●澳元：一年貶值半成 料續跌

雖然澳元匯價近日回升，但過去一年兌港元卻貶值約5.91%。換言之，若預算以2萬港元兌澳元的話，今年可省回近1,200港元，足夠一晚酒店住宿開支。



星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享表示，澳元短線會輕微調整，打算遊澳的港人，可睇準5.32港元兌1澳元水位入市。



他解釋，澳洲5月初及7月初均減息0.25厘，暫時未見再有減息的迫切性，短期內官方利率會維持1厘，比起美國的2.25至2.5厘為低，相對而言，美元對投資者而言更具吸引力。



他預計，澳元第四季會明顯升值，因現階段中美貿易戰況僅屬降溫，對澳元的刺激不大。而且由於中澳關係近半年相對緊張，早前澳洲更表態跟隨美國反對華為5G在該國擴充，政治立場上較敏感，澳元回升仍需守候，料年底前澳元兌美元可回升至75美仙，即每澳元兌5.85港元。



●英鎊：有機會下跌至9.5港元

王良享表示，即將舉行的黨選舉及脫歐程序將會直接影響英鎊匯價。他指出，脫歐對英國經濟長期有負面影響，並預期硬脫歐的機會達25至30%，由於歐盟及英國一向都是互惠互利，如人才輸入，不少英國勞動人口均來自歐洲，出口亦然，如汽車零件及引擎均由兩方互相輸入和輸出，兩者金融方面亦息息相關，利益密不可分。



因此，一旦硬脫歐的話，英鎊兌港元有機會跌至9.5，但由於跌浪需時，打算暑期遊英的港人，近日9.8水平已可以入市。



整體而言，陳健豪稱現時各種貨幣均算處於較低水平，對於有實際用途的買家如準備暑假外遊的人士，可以選擇入市兌換。至於供子女海外升學的家長們，由於涉及的資金較多，如今亦不妨考慮買入第一注作準備。



●歐元：現價屬低位 不妨入市

近年歐洲機票愈賣愈平，吸引港人赴歐歎世界，且歐元兌港元匯價過去一年雖僅貶值約3.87%，但其實已算是近年低位，近日約為8.79，2014年時則高見10.8。



陳健豪表示，歐盟貨幣政策偏鬆，現價屬低位，故有實貨需求的買家不妨買入。他指沒有客觀因素令歐元大升，歐洲經濟亦未見好轉，而且歐洲央行行長德拉吉任期尚剩下幾個月，預期卸任前不會有任何大動作或「放水」措施。



他估算，接下來當市場傳出利好消息，歐元才有機會出現反彈，故此預料幾星期內，歐元兌每美元最高可見1.15，即歐元兌港元約為8.96，市場極度樂觀的情況才可去到1.18美元的水平，相信現價已算吸引，可以兌換。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/