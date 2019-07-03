新股專輯：同股不同公司曠視科技傳來港上市

消息人士透露，中國人工智能公司曠視科技正計劃遞表在港上市，並將採用同股不同權架構，目標年內掛牌，是次集資約10億美元（約78億港元）。



曠視科技旗下的人工智能平台Face++，主要研發人工智能算法、人臉識別硬件及智能安防等技術。據官網資料，該公司成立於2011年，其智能產品已廣泛應用於金融、手機、安防、物流、零售等領域，客戶包括富士康、聯想、凱德、華潤、中信銀行等。於2017年10月時進行第三輪融資，由中國國有資本風險投資基金、富士康等領投，涉資4.6億美元。



事實上，該股早於年初已傳出來港上市消息，惟一直只聞樓梯響，至今仍未正式遞表。



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