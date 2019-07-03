港經濟放緩衝擊零售業　鄧鉅明︰今年整體生意跌一成

香港經濟放緩，作為經濟支柱之一的零售業亦不濟，太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明認為，貿戰陰霾下，公司今年首5個月生意按年下跌15%至20%，在去年基數較低下，6月稍有好轉、跌幅收窄至約10%。他續稱，中美貿易關係有轉機，加上基數因素，料下半年生意錄單位數跌幅，不過目前香港政局不穩，有機會打擊來港旅客數量，因此僅以「不太好、亦不太差」來形容零售前景，保守估計今年整體生意跌最多一成。



鄧鉅明重申，若個別店舖未能賺錢，會於租約期滿時關店，而今年上半年涉及關閉了3間金飾店，惟另覓地點新開了2間分店，強調在目前市況下，策略傾向審慎，整體店數變動不大。



另邊廂，鐘錶界老行尊的天寶鐘錶主席梁青華表示，中美貿戰緩和對零售業而言，屬利好消息，料可改善整體消費氣氛，不過相信未必可即時反映出來。



他補充，貿戰及本港政治爭拗等不利因素下，對零售業影響很大，該公司近月生意下跌20%至30%，比預期中差，因此希望各種紛爭盡快平息，帶動整體零售市道。不過，他估計今年鐘錶業銷售仍要按年跌雙位數，形勢難以扭轉。



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