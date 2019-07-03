經濟師未悲觀　估全年經濟增長仍可達2.2%

香港大學香港經濟及商業策略研究所再次調低香港全年實質GDP增長預測，至1.8%。不少經濟師都認為，港大的預測稍為悲觀，料全年經濟增長或介乎2.1%至2.2%。



中信銀行國際首席經濟師廖群表示，香港今年經濟較去年差是不爭的事實，一來數字上受制於基數問題，例如本年第一季經濟增長僅0.5%，很大原因是2018年同期基數太高所致；另外也因為中美貿易戰，以及中國經濟增長放緩等因素影響。本地的出口業會首當其衝。



不過，他認為香港大學的預測全年增長1.8%過低，因為目前中美貿易戰沒有升級，氣氛較之前緩和了下來，並且有機會出現好轉。就算計入近日的政治事件，對GDP的影響相信僅拖累0.1至0.2個百分點。該行預測全年GDP增長應介乎2%至2.5%之間，而且很有機會是2.2%。



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，目前該銀行仍然維持全年GDP增長2.1%的預測，較香港大學的預測數字為高。可是如果未來的季度經濟數據像第一季度般差的話，該銀行或會向下調整GDP預測。然而她認為這機會不大，因為基數效應相信在下半年消減，下半年經濟增長在數字上理應較上半年高。



如美國不再額外開徵中國3,000億美元關稅的話，貿易戰的影響會逐漸被市場消化。此外，她又指，美國聯儲局已實施寬鬆政策，相信全球其他央行亦會跟隨，又預期美國今年會在7月、9月和12月減息，累計減0.75厘，中國亦有機會在年尾時因應經濟情況推出貨幣寬鬆政策，對香港經濟的提振都會起一定的作用。



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