大摩奇準分析員：股市快進入跌浪　最少調整一成

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson上周在二十國集團(G20)峰會開始前，已預期中美領導人不會「反枱」，但強調救不了全球經濟。目前他重申，中美貿易戰「停火」絕不是股市的「頭獎(jackpot)」，預期在不久的未來最少要大跌10%。



他指出，中美就算達成長期協議，也不會令股市大升，如果投資者以貿易戰作為入市原因，將會輸錢，因為問題的癥結是目前經濟是「轉差」還是「有改善」？不幸的是，最近的數據顯示，衰退風險正在上升。雖然股市近日上揚是受到憧憬聯儲局減息及中美貿易戰緩和影響，但他不同意升市會長期持續，估計標指在第3季之內會大幅調整10%，呼籲投資者應趁近日升浪沽貨。



他解釋，企業盈利始終是主宰股市去向的主因，由於美國企業下半年和明年盈利預測依然過高，而且下半年企業盈利往往受季節性因素影響而較弱，盈利變幅可能為「負值」。



事實上，就在7月15日起業績期前夕，已有82%的標普500大企業下調了今年第2季盈利預測，比重之高與2018年第3季有驚人相似之處，當時股市暴挫，相信不少投資者也記憶猶新；再之前的往績是2015年，當時標指在8月大跌逾6%。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，2月開始呼籲小心，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素，4月初再警告「滾動型熊市」恐持續數年，股市到目前表現反覆，當中道指一直未創新高。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/