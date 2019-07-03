新股專輯：中滙集團輕資產模式拓海外業務

中國民辦商科高等教育集團中滙集團(00382)周四(4日)起至下周二(9日)招股。首席財務官黃成滿在記者會上表示，旗下學校於過去數年的新生入學學費均有調升，平均有1,000至3,000元人民幣的加幅。公司會透過增加設施、多元化課程等方式提升學費的競爭力，對日後學費增長感到樂觀。



至於公司正把業務拓展至英國及新加坡。黃成滿指，新校區將於今年中後期啟用，並主要採用輕資產模式營運，租用校舍，二每間的起動資金約1,000多萬元人民幣，希望海外業務能為中國學生提供海外學習機會。



收購方面，執行董事兼首席執行官廖伊曼指，收購並不限於營辦商科的學校，因為現時着重新經濟，會有新職位出現，主要考慮條件包括有幾年營運經驗、具國際網絡及優良管理的目標機構。



值得留意的，是次引入邱德根家族投資公司Ariana Capital Investment作為基礎投資者，認購2,700萬美元(約2.10億港元)等值股份。



該公司每股招股價介乎2.48元至3.22元，發售2.5億股，一成為公開發售，最多集資8.05億元，每手2000股，入場費6,504.90元，預期7月16日首掛。法巴為獨家保薦人。



集資所得約40%將用於校區的改善項目；約30%用於投資新教育機構或收購；約20%用於支持現有海外業務及海外擴張；約10%用於補充營運資金及一般企業用途。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/