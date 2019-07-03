三星電子次季利潤或跌逾半　又關華為事？

外國傳媒報道，按早前三星電子(Samsung Electronics)公布的初步收入數據估算，該公司今年次季利潤或下跌逾一半；主因是受華為事件等因素拖累，導致半導體市場供過於求。



三星電子除了是智能手機大廠外，亦是全球最大的DRAM和NAND半導體供應商，而華為是三星的第二大半導體客戶。因此，美國對華為的封殺令亦影響到三星的與業務。



外媒引述分析師預測，三星最新的季度業績，將是近三年以來的最低水平。由於市場放緩導致供過於求的情況繼續有增無減，因此該公司距離盈利增長復甦或仍有一段距離。



報道亦指出，需求減少亦導致半導體價格下跌，進一步降低三星的利潤。Sangsangin Investment & Securities分析師Jay Kim表示，華為絕對是影響半導體價格的主要因素。他指出，當市場上只有華為及其餘為數不多的買家，那麼三星就只好減價出貨。



專注科技行業的顧問公司TrendForce的分析師Avril Wu亦估計，今年第二季DRAM的價格下跌了25%，並預期不太可能在今年下半年反彈。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm