別與全球央行對着幹！摩通及滙豐：衰退風險被誇大

外國傳媒報道，摩根大通及滙豐資產管理發表半年度經濟及投資展望報告顯示，市場誇大了全球經濟衰退風險。



滙豐全球首席策略師利特爾(Joe Little)表示，半年度報告顯示，市場對衰退或熊市的擔憂「過度」，維持「偏向風險資產」配置的建議。他指出，美國沒有出現重大的不平衡因素會觸發衰退，再加上全球經濟仍合理增長、企業基本因素穩固，以及央行政策支持，令全球經濟將繼續保持「合理增速」。



他又稱，美國聯儲局在2017年及2018年相繼加息，被美國減稅的因素中和，即目前相關因素已被反映，隨着聯儲局停止加息步伐，並轉至寬鬆，預示經濟會繼續溫和擴張，美國經濟增長不會低於約2%。與此同時，中國也會採取寬鬆政策刺激經濟增長，並會帶動歐洲經濟企穩。



摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman亦預計，聯儲局會在今年減息兩次，其他國家的央行會跟隨，包括歐元區、英國、日本，以及13個新興市場國家。隨着一眾央行提供政策支持，全球經濟料不會在短期內陷入衰退，更預期這一波「次級增長」的持續時間會長過市場估計，甚至可以抵受一些突如其來的衝擊。

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