香港續膺全球入油最貴地方　有個國家竟然「免費」？

外國傳媒報道，根據網站GlobalPetrolPrices.com資料，截至今年7月1日，香港依然是全球入油最貴的地方，入每公升油平均要2.21美元(約17港元)，遠高於第2位挪威的1.96美元。美國則為0.81美元；中國內地為1.03美元。



全球最便宜地方是委內瑞拉的0美元，相信是無法統計，排尾二的是古巴，入每公升油平均僅0.09美元。



由於香港人平均收入高，日薪約138.89美元(約1,083港元)，而不少駕駛者只是「假日開車」，令每年平均需求約85.73公升油，只佔薪金約0.37%，可承擔能力達84.49%。不過，若是每日開車，成本就絕對不同了。



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