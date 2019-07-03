【地產專題】工商舖市場難看好？邊類物業依然值博？

中美貿易戰及香港政局不穩，進一步打擊工商舖物業市場。五大本地投資者均不睇好下半年該市場走勢，預期大額成交將會減少，價格及交投持續低位徘徊，但建議可吸納細價及低水物業。



● 蔡志忠︰未來市場由細價物業主導

早前拆售中環中心商廈單位的資深投資者蔡志忠估計，下半年工商舖3類物業的市況都會轉差，逾億元或全幢的物業交投量更大幅減少，不過售價介乎數百萬至2,000萬元的細價物業不受影響。



蔡氏解釋，面對現時的政治風波及社會爭議下，有意購買大額物業的投資者不會輕易出手。他又預計，在9月份暑假結束前，市場買賣氣氛轉趨觀望，料成交投量處於極低水平。



各類大額物業買賣膠着下，他相信代理將改為推銷細價車位、寫字樓及舖位等，加上政府早前已落實斥資約200億元，入市買入舖位作社福設施，故相信各區售價較低的舖位將會受惠。



●廖偉麟︰最壞情況可能就是現在

明言會趁低入市掃寫字樓的正八集團主席廖偉麟則表示，近月傳統商業區出現大型示威活動，加上中美角力仍存在不明朗因素，故坦言「最壞情況可能就係依家」。不過他指出，數年前出現佔領事件後，寫字樓市道亦步入升浪，對後市不用過分悲觀，料今年全年商廈價格回落5至10%。



●李根興︰高價舖位較難甩手

至於近年積極買入細價舖的盛滙商舖基金管理，其行政總裁李根興稱，過去半年市場出現多項負面因素，至今仍未解決，故集團現時只會購入售價2,000萬元以下的細價舖位。而售價約3,000萬或以上的舖位他則未曾買入，覺得市況轉差下較難「甩手」。



他透露，未來傾向選擇投資在人口增長強勁的民生地區，投資額料約1億元。該公司剛分別以438萬及1,150萬元購入新蒲崗錦榮街及爵祿街地舖。



●黎永滔︰下半年租金於低位徘徊

資深舖位投資者黎永滔則認為，核心區舖市未必再受到大衝擊，因近年租金已經由高位回落四至五成，料下半年租金於低位徘徊，而明年則回復正常，平穩上升5至10%。



●梁紹鴻︰甲級商廈呎價已見頂

香港老牌投資家族大鴻輝興業，其主席梁紹鴻則認為，現時市場開始減息，但同時湧現各項利淡因素，估計不少市場人士均會採取觀望態度，靜待市況發展。他又預期下半年各類工商舖物業的售價「不會大升及大跌」，走勢趨橫行。



而甲級寫字樓前景，他認為，該類物業呎價早前已到達高位，近一年交投亦未見活躍，投資商廈人士對經濟狀況非常敏感，現時只會觀望市況，預計下半年呎價依然無法向上突破。



他透露，下半年除非遇到極低水物業，否則該集團不打算再入市，在現市況下，將集中發展旗下重建及收購項目。



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