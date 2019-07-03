科技商機：機械人模仿人類筆迹的時代來臨？

外媒報道，初創企業「筆迹公司」(The Handwriting Company)的與美國布朗大學聯合開發出名為海明威(Hemingway)的機械人，可以複製來自多種語言的筆迹。



「海明威」可透過演算法，捕捉每個人筆迹的細微差別，包括書寫工具施加的壓力，各種字符的書寫習慣及字體間距等再進行模仿，模仿相當精準，就連專業的筆迹專家，在短時間內也分不出真偽。



另外，「海明威」比人類的書寫速度更快。在演示中，它在兩分鐘內完成示例文本的書寫，而提供該文本的人卻花了15分鐘。



雖然「海明威」的筆迹足夠騙過普通人，但暫時還不能騙過筆迹鑑定專家，只要花多些時間，鑑定專家仍能分辨出機械人的筆迹和人類筆迹樣本。



筆迹公司指，「海明威」的技術可用於營銷目的的手寫文本，或大量製作的信件、請柬等。



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