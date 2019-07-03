中美「科技冷戰」！傳5大美企尋求遷出部分中國產能

日本傳媒早前報道，美國全部科技巨企均有意將部分生產線遷出中國。消息令美國媒體解讀為中美「科技冷戰」揭開新一頁。



報道指出，包括Google、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、戴爾(Dell)，以及惠普(HP)在內，全部5大美國科技巨頭都已準備遷出部分中國生產線，並正為此尋找具潛力的新產地。美國媒體之稱為「科技冷戰」新一章。



當中，亞馬遜正考慮將智能揚聲器Echo的生產搬至越南；微軟的遊戲機Xbox及揚聲器Cortana生產料搬至泰國或印尼。報道未提及Google的智能揚聲器Google Home會搬到哪裏。



至於戴爾及惠普，亦正在尋求將筆記型電腦的生產遷出中國。該兩家公司去年總共付運7,000萬部電腦，大部分是中國製造。其中，有消息指，戴爾已選擇台灣、越南，以及菲律賓。另外，惠普正尋求將20至30%產能遷出中國，正考慮泰國及台灣，而且最早在7月底開始。



雖然報道沒有提及蘋果公司(Apple Inc.)，但早在上月已有傳聞指，該公司正認真考慮遷出中國15至30%的iPhone產能。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

