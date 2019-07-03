樓價UPDATES︰細價盤受捧！利東邨放售3日即沽出

細價單位需求強勁，鴨脷洲公屋利東邨有單位放盤三天即售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●剛售出的利東邨東興樓中層3室，實用面積287方呎，間隔為開放式。上址開價238萬元，獲綠表上車人士議價至210萬元於未補價第二市場購入，實用呎價7,317元。



●西半山殷樺花園低層D室，實用面積842方呎，以三房包括套房間隔，向東及望樓景，作價1,880萬元，實用呎價22,328元。原業主於1995年底以513萬元入市，持貨24年帳面獲利1,367萬元。



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九龍區



●九龍城御門‧前錄得蝕讓成交，該廈高層A室，實用面積638方呎，原業主於2012年以逾1,166萬元購入單位，近期以1,100萬元售出，持貨七年帳面蝕逾66萬元。



●將軍澳居屋康盛花園2座高層C室，剛於已補價自由市場以635萬元售出，創屋苑做價新高，以實用面積592方呎計，實用呎價10,726元。上址以三房間隔，望山景，原先開價650萬元，放盤約一個月，有外區上車客睇樓兩次，即還價洽購，成功議價15萬元後入市。



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新界區



●屯門多寶大廈低層G室，實用面積252方呎，有外區人士鍾情上址樓價屬400萬元以下，能承做高成數按揭，有感租金與供樓的價錢相差不大，決定以340萬元購入自用，實用呎價13,492元。上址為原業主於2015年以約230萬元買入，現升值約110萬元。



●馬鞍山迎海．星灣御23座低層戶，實用面積564方呎，另連55方呎平台，以兩房間隔。業主叫價2.2萬元放租，終在零議價下租出，實用呎租39元。若以業主2016年購入價約802.1萬元計，回報率約3.3厘。



●屯門盈豐園錄即睇即租個案，該單位為1座高層E室兩房戶，實用面積367方呎，有區內人士鍾情該區校網完善，方便小朋友日後升學，在議價800元後，以1萬元承租，實用呎租27.2元。



●受換樓意欲上升帶動，中價洋房承接力不俗。清水灣布袋澳單號屋，建築面積2,100方呎，獲買家以2,338萬元購入，建築呎價11,133元。原業主於2010年以1,400萬元購入，帳面賺938萬元，期內升值67%。



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