夜市UPDATES：標指再破頂　港夜期高水34點

美國最新公布俗稱「小非農」的就業數據未如理想，繼續支持市場對聯儲局減息的預期，美股早段向好。標指連續3日破頂，目前升8點，報2,981點；道指報26,854點，升68點；納指報8,129點，升20點。美股向好，港股外圍高位整固，港股期指夜市報28,889點，跌37點，仍高水34點。



美國周四(7月4日)為獨立日，美股和其他所有金融市場休市一天；周三(3日)美股將提前3小時收市。



數據方面，有「小非農」之稱的美國6月ADP私人職位增長10.2萬個，少過市場預期的14萬個，加強了市場對7月底減息的預期。接下來投資者將關注周五(5日)的美國6月非農就業報告，由於這是聯儲局下次會議前的最後一份就業報告，如果令人失望，市場對減息0.5厘的預期會升溫。



與此同時，環球央行「鴿影」重重，現任國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德被提名接任歐央行行長。從她過去言論來看，可能更傾向於大規模放水，或繼續提振全球市場的風險偏好。



由於市場憧憬減息，德國10年期國債孳息率下降至-0.382%，再創歷史新低；美國10年期國債孳息率降至1.958厘，創2016年以來最低水平。



歐股尾市向好，英股升0.63%；德股升0.63%；法股升0.59%。



後市方面，巴克萊美股策略主管Maneesh Deshpande表示，隨着中美貿易戰「停火」，投資者情緒變得樂觀，股市正醞釀「小泡沫」，大有可能出現「融漲」(melt-up)，預計標指有65%機會再升10%。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



他指出，除了中美貿易戰緩和，市場仍有兩大因素可導致「融漲」，分別是聯儲局減息及經濟增長其實只是溫和放緩。在通脹仍低企下，聯儲局減息只是「買保險」，根據往績，股市會升得更多。



【21:35】憧憬全球央行放水刺激經濟，美股開市早段延續升勢，道指升81點，至26,868點；納指升21點，至8,130點；標指升6點，至2,979點，再創新高。



外電引述消息報道，晶片商博通正磋商收購網絡安全公司Symantec，冀進一步拓展盈利較高的軟件業務，可能於數周內達成協議。Symantec股價早段大漲14.43%至25.29美元；博通股價則跌3.84%至283.99美元。



穗瑞給予默克藥廠「買入」評級和目標價97美元，默克股價早段升0.8%至86.19美元。



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