巴克萊樂觀！美股料再爆升10%　因為...

外國傳媒報道，巴克萊美股策略主管Maneesh Deshpande表示，隨着中美貿易戰「停火」，投資者情緒變得樂觀，股市正醞釀「小泡沫」，大有可能出現「融漲」(melt-up)，預計標指有65%機會再升10%。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



他指出，除了中美貿易戰緩和，市場仍有兩大因素可導致「融漲」，分別是聯儲局減息及經濟增長其實只是溫和放緩。在通脹仍低企下，聯儲局減息只是「買保險」，根據往績，股市會升得更多。



他又稱，目前製造業轉弱不足以讓經濟陷入全面衰退，因服務業仍然強勁，為經濟注入動力。

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