三星完成Galaxy Fold重新設計　未必趕及下月推出

外國傳媒報道，三星已經完成為期兩個月的可摺屏手機Galaxy Fold重新設計，以解決尷尬的屏幕故障，該故障早前已迫使該機一再延期發售。



知情人士表示，三星目前正處於推出新版Galaxy Fold的最後階段，但尚無法確定開賣的日期。



據看過最新版Galaxy Fold的人士透露，現在屏幕保護膜已包裹整個屏幕和外邊框，因此不可能用手剝離。並且三星重新設計鉸鏈，令其與顯示器平齊，這樣在手機打開時會進一步拉伸保護膜。這種張力會使得保護膜更硬，更像是不可拆卸的配件。



知情人士又稱，三星很快將開始將Galaxy Fold的主要部件(包括顯示器和電池)運送到越南的工廠進行組裝，同時該公司正在討論開售日期。但亦有消息稱，該公司不太可能在8月7日紐約舉行的Unpack活動中，在發布旗艦Note 10手機的同時，推出重新設計的Galaxy Fold。



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