華置持恒大股份半年　「帳輸」13.3億

劉鑾雄(大劉)曾經任主席的華人置業(00127)公布，根據2019年6月28日中國恒大(03333)股份之收市價作出初步評估，預期公司所持恒大股份錄得公平值變動之未變現虧損13.3億元。



基於上述因素，該公司指截至今年6月底止六個月，其所持恒大股份之公平值變動之累計未變現收益，將較2018年底顯著減少約兩成至約52.4億元，並於通過其他全面收益以反映公平值計量之金融資產之儲備內入帳。



有證券分析員認為，華置過去數年將旗下投資物業「賣得就賣」，在香港剩下的投資物業不多。他又指，該公司手上剩餘最主要資產為所持恒大股份，然而由於持貨量大，若要將之套現而不影響股價不容易，而且公司以投資收益為主導，每年業績必然會變得波動。



事實上，華置今年3月公布2018年全年業績，溢利大幅倒退72.62%至只有10.15億元，連續四年錄得按年跌幅。撇除主要非現金項目收益後的核心溢利亦大降78.86%至7.18億元。

該公司截至2018年12月底止全年，總收入顯著減少44.37%至8.43億元。華置解釋，收入下降主要是由於物業銷售減少，該項目按年大幅下降72.32%至2.74億元。期內已確認之應佔物業銷售溢利總額按年下跌59.64%至1.83億元；租金收入錄5.44億元，其中零售租金收入下降9.3%至7,910萬元。



除物業收入表現差劣外，投資收入淨額按年亦顯著大跌79.93%至5.42億元。當中，債券利息收入按年減少31.56%至6.23億元；債券之公平值變動由2017年錄得未變現收益約6億元，轉為2018年未變現虧損達12.55億元。上市證券投資及財資產品確認之收益約2.8億元，按年亦大跌83.56%。



公司又披露，2018年購入債券帳面值總額為26.02億元，來自海外金融機構行業債券佔50.7%，中國房地產公司債券佔47.6%。



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